السعودية تودع القحطاني... ونجله يتحدث لأول مرة

وأكد ناصر مسفر بن وقيان القحطاني (ابن القتيل)، أن والده كان معروفا بالكرم وطيب الأخلاق والإصلاح بين الناس، وهذا ما أحزن الكثير الذين رثوه ودعوا له بالرحمة، حسب موقع "العربية نت".
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وأضاف: "وفي يوم الوفاة قام بتسليم الطاهي اليمني راتبه دون أي إشكاليات معه، وفي الصباح قمت بتناول وجبة الإفطار مع والدي، وأخبرني بذهابه لملاقاة اليمني ورفيقه اللذين ادعيا أن هناك عطلا ما في سيارتهما، وقاما بالركوب معه في السيارة، وحين الوصول إلى وادي مضارح، طلب اليمني من والدي مبلغا من المال، وتبادلا الحديث، حتى قام بالغدر وطعن والدي ووضعه في المقعد الخلفي للسيارة على الرغم من عدم وجود أي عداوة بينهما".
وتمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني، حيث صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد الدباش، بأن "الجهات الأمنية تمكنت من القبض على مقيم يمني الجنسية في العقد الثالث من عمره، في وقت وجيز، بعد إقدامه على جريمة قتل مواطن مسن غدرا في سيارته، في محافظة الحرجة، وجرى توقيفه واستكمال الإجراءات النظامية كافة بحقه لإحالته إلى النيابة العامة".
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