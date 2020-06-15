تحطيم "البنك العربي" في طرابلس اللبنانية بالكامل...فيديو

فبحسب ما نقل موقع lebanon24، فقد بدا مبنى المصرف محطما بالكمال من صرافاته الآلية وواجهته وصولا إلى داخله حيث تم العبث بمحتوياته.

وكان رئيس الحكومة السابق سعد الحريري قام، في وقت سابق، بجولة تفقدية في وسط بيروت بعد ليلة من الاحتجاجات والتظاهرات.

وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو قيام الحريري بتفقد الأضرار التي لحقت بالوسط التجاري في وسط العاصمة بيروت وهو محاط بحراسة أمنية مشددة.

وتتواصل الاحتجاجات في الشارع اللبناني بسبب ما وصلت إليه البلاد من أوضاع اقتصادية سيئة.

وعمد عشرات المحتجين على تكسير واجهات المحال التجارية في وسط بيروت وإضرام النيران في الممتلكات الخاصة والعامة، ما دفع عناصر مكافحة الشغب إلى ملاحقتهم، مطلقةً الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.