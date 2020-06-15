أصدر مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، وفقا لما نقلته صحيفة "الأهرام" المصرية توجيها بزيادة عدد المستشفيات الجامعية التي تستقبل مصابي كورونا في القاهرة الكبرى.
وجاء ذلك خلال تفقد مدبولي المستشفى الميداني بجامعة عين شمس لعلاج مصابي كورونا، تمهيدا لتشغيله الرسمي الخميس المقبل.
وأوضح رئيس الوزراء أن هناك ضرورة لتكشيف الجهود في هذه المرحلة الدقيقة لتقديم خدمة علاجية جيدة لمصابي كورونا خاصة في محافظات القاهرة الكبرى، خاصة أنها المحافظات الأكثر إصابة.
وكانت مصر قد حققت رقما قياسيا في ارتفاع عدد الوفيات، مساء أمس الأحد، حيث أعلنت وزارة الصحة المصرية وفاة 91 حالة مصابة بكورونا في آخر 24 ساعة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1575 حالة، وعدد الإصابات المؤكدة بكورونا إلى 44 ألف و598 حالة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد الوصول إلى رقم وفيات قياسي... توجيه عاجل من الحكومة المصرية بشأن إصابات كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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