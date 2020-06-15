إيران ترد على أنباء تعرضها لهجوم أمريكي جديد وتوجه دعوة إلى الدول العربية

وقال مسجدي، في مقابلة خاصة مع قناة "العراقية"، إن بلاده "تريد علاقات ودية مع جميع الدول العربية"، مضيفا أن "اتجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية هو التعاون والمساعدة والدعم والإسناد لحكومة مصطفى الكاظمي، لأننا نرى أن هذه الحكومة جاءت حسب الإرادة الشعبية للعراق ومنحت الثقة من جانب البرلمان العراقي".

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وأوضح: "نحن أعلنا استعدادنا لجميع أنواع التعاون، ونحن على ثقة أن العلاقات الثنائية بين البلدين سوف تتوسع وتتعزز وتتقدم بشكل جيد في مدة تولي الكاظمي، المهم لنا هي المصالح المشتركة للبلدين، إيران تحتاج العراق والعراق كذلك يحتاج الجمهورية الإسلامية في مختلف المجالات، بما فيها المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية".

وتابع السفير الإيراني: "التقيت برئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وعدد لا يستهان به من وزراء التشكيلة الوزارية وقمنا بمناقشة العلاقات الثنائية، والملفات الموجودة بين إيران والعراق وقمنا بدراستها".

وذكر "صحيح أن حكومة الكاظمي تختلف عن الحكومات السابقة، لكن الحاجات والضرورات التي تربط البلدين لا تتغير، ونحن نستطيع أن نضع برنامجا جديدا للتعاون مع بعض في قادم الأيام، وليست هناك خلافات مبدأية في العلاقات ولن يحدث هذا، صحيح أن الوزراء تغيروا لكن اتجاه الحكومة الجديدة نحو الجمهورية الإسلامية إيجابي ونحن أيضاً نرغب بالتعاون".