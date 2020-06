صورة أثارت جدلا واسعا... هل حدث ذلك المشهد لطائرة حفتر في سماء مصر فعلا؟

وجاء في التعليق المرافق لها على بعض الصفحات والحسابات "القوات الجوية المصرية تودع المشير خليفة حفتر وعقيلة صالح رئيس مجلس الشعب الليبي حتى مطار بنغازي في مشهد اقشعرّت له أبدان العالم..."، وحظي المنشور من هذه الصفحة بأكثر من 2400 مشاركة على موقع فيسبوك.

لكن الصور لا تمت بصلة إلى ليبيا أو مصر وهي ملتقطة سنة 2019 خلال المعرض السعودي الدولي للطيران، بحسب خدمة تقصي حقائق الأخبار التابعة لفرانس برس.

فأرشد البحث عنها في محرّكات البحث إلى فيديو منشور على موقع تيك توك يتضمن الصور نفسها، بتاريخ الأول من نيسان/أبريل 2020، أي قبل أسابيع عدّة من زيارة المشير حفتر إلى مصر.

تواصل فريق تقصّي صحّة الأخبار في وكالة "فرانس برس" مع ناشر الفيديو على موقع "تيك توك"، فقال إنّ الفيديو صُوّر في السعودية خلال المعرض السعودي الدولي للطيران في مطار الثمامة سنة 2019، وإنه أعاد نشره حديثاً على حسابه.

إثر ذلك، أرشد التفتيش على محركات البحث عن المعرض السعودي الدولي للطيران في العام 2019 إلى المشاهد نفسها فعلاً، وهي منشورة على موقعي يوتيوب ( )

First Saudi International Airshow launched by Founder and Chairman of the Saudi Aviation Club, Prince Sultan bin Salman bin Abdulaziz, and Governor of Riyadh, Prince Faisal bin Bandar. #SaudiArabia pic.twitter.com/WL4wOQvykh