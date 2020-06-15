السودان.. أولى جلسات محاكمة "كوشيب" أمام الجنائية الدولية

طلال إٍسماعيل/ الخليج 365

عقدت المحكمة الجنائية الدولية، الإثنين، أولى جلسات محاكمة "علي كوشيب"، أحد زعماء مليشيا "الجنجويد" السودانية.

وبث التلفزيون الرسمي بالسودان، وقائع الجلسة الإجرائية الأولى لمحاكمة كوشيب، المتهم في جرائم الحرب في إقليم دارفور غربي البلاد.

ووجهت المحكمة الجنائية الدولية لـ"كوشيب"، عدة اتهامات بينها "جرائم حرب (القتل)، وجرائم ضد الإنسانية، ارتكبها في دليغ (جنوب دارفور السودانية) بين 5 و7 مارس (آذار) 2004".



كما تضمنت لائحة الاتهام "المشاركة في حرب ضد أثنية (قبيلة) الفور، وهجمات ضد السكان المدنيين في بلدات كودوم وبنديسي ومكجر وأروالا، بين أغسطس (آب) 2003 ومارس 2004".

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وكوشيب أحد زعماء مليشيا "الجنجويد" التي كانت تعمل وفق تعليمات نظام الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير (1989-2019).

والأربعاء، بلغت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، أعضاء مجلس الأمن الدولي بأن كوشيب بات رهن الاحتجاز بمقر المحكمة، عقب تسليم نفسه.

وفي 27 إبريل/ نيسان 2007، أصدرت الدائرة الابتدائية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية أمرا بالقبض على كوشيب.

ويورد الأمر لائحة من خمسين تهمة موجهة إلى كوشيب تتعلق بجرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية.

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