تشاووش أوغلو: كفاحنا ضد الإرهاب سيتواصل داخل تركيا وخارجها

أنقرة/ الخليج 365

أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن تركيا ستكافح الإرهاب داخل أراضيها وخارجها، بكل عزم.

جاء ذلك في تغريدة نشرها، الاثنين، عبر حسابه على تويتر، تعليقاً على نجاح عملية "المخلب – النسر"، للجيش التركي، ضد منظمة "بي كا كا" الإرهابية شمالي العراق.

وأضاف الوزير التركي أن بلاده "أنزلت ضربة موجعة بالمنظمة الإرهابية".

وأردف: "أهنئ جنودنا الذين يواصلون بنجاح عملية المخلب – النسر. كفاحنا ضد الإرهاب، سيتواصل بكل عزم في الداخل والخارج."

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وفي وقت متأخر من ليل الأحد/الإثنين، أطلقت القوات المسلحة التركية، عملية "المخلب-النسر" العسكرية ضد منظمة "بي كا كا" الإرهابية شمالي العراق.

وقالت وزارة الدفاع: "انطلقت عملية المخلب-النسر، وطائراتنا تدمّر جحور الإرهابيين فوق رؤوسهم".

جدير بالذكر أن منظمة "بي كا كا" الإرهابية، تتخذ من جبال قنديل شمالي العراق، معقلا لها، وتنشط في العديد من المدن والبلدات وتحتل عددا كبيرا من القرى في المنطقة.

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