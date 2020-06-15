ليبيا.. إطلاق اسم السلطان سليمان القانوني على طريق في تاجوراء

طرابلس / الخليج 365

أطلقت بلدية تاجوراء الواقعة شرقي العاصمة الليبية طرابلس، اسم "السلطان سليمان القانوني" على أهم الطرق الموجودة في المدينة.

جاء ذلك في منشور شاركه، الإثنين، رئيس بلدية تاجوراء حسين بن عطية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأفاد بأن بلدية تاجوراء: قررت رسمياََ تسمية الطريق الذي يبدأ من منارة الحميدية "الفنار" وصولا إلى جزيرة الدوران المعروفة بـ"جزيرة إسبان"، باسم "طريق السلطان سليمان القانوني".

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وأوضح أن سبب التسمية يعود لعام 1551، حين أرسل السلطان سليمان القانوني جيشا لمساندة أهالي طرابلس في تحرير مدينتهم.

وذكر أن الجيش العثماني دخل تاجوراء من ناحية الحميدية وأعد الأهالي لمواجهة الجيش الإسباني الذي كان يتمركز في المدينة، وتم تحرير طرابلس بعدها.

ونوه إلى أن القائد العثماني مراد آغا الذي كان على رأس الجيش، يوجد مسجد باسمه في تاجوراء.



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