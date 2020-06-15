ليبيا.. أمر باعتقال 20 من حلفاء حفتر لارتكابهم جرائم في ترهونة

ليبيا/ الخليج 365

أصدرت السلطات الليبية، الإثنين، أمرًا بالقبض على 20 من حلفاء الانقلابي خليفة حفتر، بتهمة ارتكاب جرائم المقابر الجماعية في ترهونة جنوب شرق طرابلس.

جاء ذلك وفق بيان مقتضب، نشره حساب عملية "بركان الغضب" التابع للجيش الليبي، على موقع فيبسوك.

وأفاد البيان بأن "النائب العام (الليبي) أصدر أمر قبض بحق 20 متهمًا بارتكاب جرائم المقابر الجماعية في ترهونة (90 كلم جنوب شرق طرابلس)".

وأردف "على رأسهم أبناء الكاني الذين قادوا عصابة إجرامية تحالفت مع مليشيات حفتر الإرهابية والمرتزقة".

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وارفق البيان صور المتهمين الرئيسيين "محمد خليفة الكاني، وعبدالرحمن الكاني، وعمر الكاني، إضافة إلى أسماء 17 متهما آخرين".

والأحد، دعت الحكومة الليبية، مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته كاملة وفق ميثاق الأمم المتحدة، وإحالة أمر المقابر الجماعية التي تم اكتشافها في مدينة ترهونة إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وقال وزير الخارجية الليبي، محمد سيالة، في رسالة إلى مجلس الأمن، إن عدد المقابر الجماعية في ترهونة وصل حتى الآن إلى 11 مقبرة، تم دفن بعض أصحابها أحياء، وبينهم أطفال ونساء، في مشهد مروع يندى له جبين الإنسانية.

وتمكن الجيش الليبي، في 5 يونيو/ حزيران الجاري، من تحرير مدينة ترهونة، جنوب شرق العاصمة، وكشف جرائم مقابر جماعية قادتها عائلة الكاني، التابعة لمليشيات حفتر، والمرتزقة الأجانب القادمين من أوروبا الشرقية وإفريقيا.

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