العراق يستنكر اختراق طائرات تركية لأجوائه

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استنكرت العمليات المشتركة العراقية اختراق أجواء البلاد من قبل الطائرات التركية. ونقلت وكالة الأنباء العراقية على تليغرام نقلاً عن العمليات المشتركة، أن الطائرات التركية استهدفت مخيماً للاجئين قرب مخمور وسنجار.
وأضافت العمليات المشتركة العراقية أن اختراق الطائرات التركية للأجواء يعد انتهاكا صارخا للسيادة العراقية، ودعت إلى إيقاف الانتهاكات احتراما والتزاما بالمصالح المشتركة بين البلدين.
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