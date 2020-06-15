شكرا لقرائتكم خبر عن توجيه مهم من «التعليم» بشأن تطبيق لائحة الوظائف التعليمية الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدرت وزارة التعليم تعميماً مهماً بشأن تطبيق لائحة الوظائف التعليمية الجديدة، ونقل شاغلي الوظائف التعليمية على درجاتهم الوظيفية في سلم الرواتب الجديد.

وجاء في التعميم الذي وجهه مساعد وزير التعليم للمشرف العام على التحول الرقمي وأمن المعلومات وإدارات التعليم، أنه بالإشارة إلى قرار مجلس الوزراء رقم (101) بالموافقة على سلم رواتب الوظائف التعليمية، وقرار وزير التعليم رقم (۷۰۸۹۸)بإنشاء البرنامج التنفيذي لتطبيق لائحة الوظائف التعليمية، فإنه يتم البدء في تطبيق لائحة الوظائف التعليمية الجديدة، ونقل شاغلي الوظائف التعليمية على درجاتهم الوظيفية في سلم الرواتب الجديد.

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وأكد التعميم أنه ونظرا لأهمية تهيئة الأنظمة التقنية لنقل شاغلي الوظائف التعليمية على درجاتهم الوظيفية في سلم الرواتب الجديد نأمل اتخاذ إيقاف صلاحية التعديل على حالة الموظف في نظام فارس (الرقم الوظيفي – الدرجة – المستوى) اعتبارا من يوم الإثنين الموافق۲۰۲۰/۹/۸م وحتى إشعار آخر.

وطالب التعميم من إدارات التعليم والإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية سحب مسيرات الرواتب لشهر يونيو الجاري، وبشكل استثنائي في موعد أقصاه الأربعاء 7 يوليو المقبل.