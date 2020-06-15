شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس.. وغرامة تصل إلى 10 آلاف ريال للمنشآت المخالفة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

بدأت اليوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تطبيق القرار الوزاري رقم 3337 وتاريخ 15 / 7 / 1435 هـ، القاضي بمنع العمل تحت أشعة الشمس، على جميع منشآت القطاع الخاص.

ويتم تطبيق القرار من الساعة 12 ظهراً إلى الساعة 3 مساءً، حتى نهاية يوم الثلاثاء 28 محرم 1442هـ الموافق 15 سبتمبر 2020م، وفي حال مخالفة القرار يتم معاقبة المخالفين بغرامة لا تقل عن 3 آلاف ريال ولا تزيد عن 10 آلاف ريال عن كل مخالفة، أو إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على 30 يوماً، أو إغلاقها نهائياً، ويجوز الجمع بين الغرامة والإغلاق.

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ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على الحفاظ على سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص، والتزامها بتوفير بيئة عمل صحية وآمنة للعمالة وتجنيبهم ما قد يسبب لهم المخاطر الصحية، وفق اعتبارات السلامة والصحة المهنية.

وينص القرار الوزاري على أنه لا يجوز تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس من الساعة الثانية عشر ظهراً إلى الساعة الثالثة مساءً خلال الفترة الواقعة بين اليوم الخامس عشر من شهر يونيو إلى نهاية اليوم الخامس عشر من شهر سبتمبر من كل عام ميلادي.

ويستثني القرار العمال الذين يعملون في شركات النفط والغاز، وكذلك عمال الصيانة للحالات الطارئة، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس.