«تقويم التعليم»: فتح التسجيل في اختباري «قدرات الجامعيين» و«كفايات اللغة الإنجليزية»

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن فتح التسجيل في اختباري قدرات الجامعيينوكفايات اللغة الإنجليزية عبر مقرات الاختبارات المحوسبة. وأشارت هيئة تقويم التعليم، عبر حسابها على “تويتر”، أنه يمكن التسجيل في الاختبارين عبر الرابط (هنا)

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