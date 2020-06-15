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بلد سياحي يعلن خلوه من كورونا منذ 20 يوماً

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 يونيو 2020

بلد سياحي يعلن خلوه من كورونا منذ 20 يوماً

متابعات_ الخليج 365

رفعت الحكومة التايلاندية حظر التجوال الليلي ابتداء من اليوم الاثنين، وذلك ضمن تخفيف معظم القيود التي سبق أن تم فرضها للحد من انتشار فيروس كورونا.

 

ولا تزال حدود البلاد مغلقة أمام الوافدين الأجانب.

 

وتم حظر استقبال رحلات دولية حتى 30 يونيو، إلا أنه سيتم السماح بتسيير الرحلات الداخلية بكامل طاقتها بداية من اليوم الاثنين.

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وكان تم فرض حظر التجوال في 26 مارس.

 

وتم بداية من اليوم السماح بعودة المنتجعات الصحية ومراكز الرعاية النهارية والمتنزهات الترفيهية، والفعاليات ولكن من دون جمهور.

 

ولم تسجل تايلاند أي إصابات محلية بفيروس كورونا منذ 20 يوما.

 

ونصحت الحكومة المواطنين باستخدام تطبيق لتتبع المواقع تابع لها في حال ظهور حالات إصابة جديدة.

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