فورسيزونز شاطئ جميرا يسعى لاستقطاب الزوار المحليين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

يوفر منتجع فورسيزونز الذي يقع على شاطئ جميرا بإمارة دبي، عرضاً للمقيمين حاملي بطاقة الهوية الإماراتية، ما يتيح للضيوف فرصة التعرّف إلى أفضل ما تقدّمه المطاعم، والاستمتاع بروعة الشاطئ، واكتشاف مرافق الاستجمام والراحة. ويمكن للضيوف الذين يحجزون باقة «ريزيدينتس كي» تسجيل الدخول في وقتٍ مبكر وتسجيل خروج متأخر، وذلك للاستفادة إلى أقصى حد من شاطئ المنتجع الخاص. كما ويمكنهم الاستفادة من الخصم بنسبة 20% الذي يقدّمه المنتجع على جميع منافذه الداخلية، بالإضافة إلى الاستمتاع بترقية الغرفة في وقت الحجز.

ويتيح العرض للمقيمين فرصة حصرية للتوفير في سعر الغرف والأجنحة الفندقية.