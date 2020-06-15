شكرا لقرائتكم خبر عن 772 حالة شفاء جديدة من كورونا في الكويت والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الكويت الاثنين، تعافي 772 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية من كوفيد-19، ليبلغ إجمالي عدد حالات الشفاء في البلاد من الوباء 27531 حالة.

وقالت وزارة الصحة الكويتية، إنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوص الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

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