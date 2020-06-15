شكرا لقرائتكم خبر عن 4147 إصابة و269 وفاة بكورونا في المكسيك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزارة الصحة المكسيكية عن تسجيل 4147 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و269 وفاة الأحد، ليصل العدد الإجمالي في البلاد إلى نحو 147 ألف إصابة و17141 حالة وفاة. وقالت الحكومة، إن العدد الفعلي للمصابين أعلى بكثير على الأرجح من الإحصاء الرسمي.

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