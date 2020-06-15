شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع وفيات كورونا في فرنسا لليوم الخامس على التوالي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حافظت فرنسا لليوم الخامس على التوالي، على معدل وفيات يومي بفيروس كورونا أقل من 30 وفاة، بعدما سجلت الأحد، تسع وفيات جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ما رفع إجمالي الوفيات إلى 29407.
كما سجلت الحكومة انخفاضاً في عدد المرضى بالفيروس في المستشفيات، بواقع 28 حالة ليصل إلى 10881، وكذلك انخفض عدد المرضى بوحدات العناية الفائقة بواقع اثنين، ليصل إلى 869 وذلك في استمرار للاتجاه النزولي للعددين على مدى أسابيع، بينما ارتفع عدد حالات الإصابة الجديدة 407 حالات ليبلغ الإجمالي 157220 إصابة.
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