شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تنفي تخفيف حظر دخول المسافرين إلى أراضيها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نفى وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي الاثنين، صحة تقرير إخباري ذكر أن الحكومة قررت تخفيف حظر دخول المسافرين من بعض الدول.

وكانت صحيفة يوميوري ذكرت في الأسبوع الماضي، أن اليابان قد تسمح باستئناف رحلات العمل من وإلى أستراليا ونيوزيلندا وفيتنام وتايلاند في الشهور القليلة المُقبلة، وقال الوزير للبرلمان، إن الحكومة تدرس سبلاً لتخفيف قيود الدخول آخذة في الاعتبار عدة عوامل، مضيفاً أنها ستخففها على مراحل إذا قررت ذلك.

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