«أرامكس» تطلق منصة للاستلام الفوري والدفع لاحقاً

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أعلنت «أرامكس»، عن إطلاق «أرامكس سمارت»، المنصة المبتكرة والشاملة لحلول التوصيل والدفع وإرجاع المشتريات التي تلبي احتياجات شركات تجارة التجزئة الإلكترونية، وترتقي بتجربة المتسوقين وتعزز المرونة في خيارات التوصيل والدفع مما يدعم نموّ قطاع التجارة الإلكترونية في المنطقة.

وتُعدّ منصة «أرامكس سمارت» أول حل شامل ومتكامل في العالم لخدمات التوصيل والدفع وإرجاع المشتريات عبر المنصات الإلكترونية تقدمه شركة مختصة في خدمات النّقل والحلول اللوجستية. وتساعد المنصة تجار التجزئة الإلكترونية حول العالم على تقديم تجربة متميزة للمتسوقين في أسواق «أرامكس» الرئيسية عبر تمكينهم من التسوق بسهولة بالاعتماد على خيارات سريعة للتوصيل وإرجاع المشتريات، بالإضافة إلى إمكانية استكمال عملية الدفع خلال 14 يوماً بعد استلام شحناتهم وباستخدام طريقة الدفع التي تناسبهم.

وقال بشّار عبيد، الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكس»: «يشكّل إطلاق منصة «أرامكس سمارت» محطة مهمة وإنجازاً آخر ليس فقط بالنسبة لـ«أرامكس»، إنما لمجمل قطاع التجارة الإلكترونية، كونها تجمع حلولاً شاملة ومتكاملة لخدمات التوصيل والدفع وإرجاع المشتريات عبر منصة واحدة. وباعتبارنا إحدى الشركات الرائدة في هذا القطاع، فإن استراتيجيتنا تركز على التطوير المستمر لمنظومة تجارة التجزئة الإلكترونية من خلال رصد وتحديد الفجوات والخروج بحلول مبتكرة تساعد على تذليل الصعوبات والتحديات وتضمن مواصلة زخم ونمو القطاع بوتيرة صحية. ونسعى من خلال منصة «أرامكس سمارت» إلى دعم الشركات الراغبة بتطوير قنوات البيع الإلكترونية لديها والارتقاء بتجربة المتسوقين، خاصة في ظل التحديات غير المسبوقة التي فرضتها أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)».

بدوره قال أرون سينغ، أمين الخزينة في أرامكس ورئيس منصة «أرامكس سمارت»: «يسعدنا إطلاق منصة «أرامكس سمارت» استجابة لتزايد وتطور متطلبات المستهلكين والتغيرات المستمرة في توجهات قطاع التجارة الإلكترونية. وقد تمكنّا من خلال أبحاثنا المكثفة في السوق من رصد الحاجة إلى توفير منصة موحدة تحتوي على مجموعة حلول متكاملة وتعالج الفجوة المتزايدة بين متطلبات المستهلكين وإقبالهم المتنامي على خيارات الدفع بعد الاستلام ونقص خيارات الدفع الرقمية المقدمة من تجار التجزئة عبر المنصات الإلكترونية».