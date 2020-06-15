حديقة الحيوانات بالعين تستعد لافتتاح 12 مشروعاً جديداً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: منى البدوي

تستعد حديقة الحيوانات بالعين لافتتاح عدد من المشاريع الرأسمالية الجديدة في النصف الثاني من العام الجاري، والتي جاءت ضمن رسالتها في توفير تجربة فريدة للزوار وصون الطبيعة ودعم السياحة، والاستثمار في إمارة أبوظبي على المستوى المحلي والعالمي، والتي وصل عددها إلى 12 مشروعاً يصل إجمالي قيمتها إلى نصف مليار درهم، وتراوحت نسب الإنجاز في المشاريع ما بين 63 و 95%.

وأكدت زعيمة علي العيسائي، رئيس وحدة التنسيق والتوثيق في إدارة المشاريع بالحديقة، أن العمل في المشاريع يجري وفقاً لما هو مخطط له؛ حيث بلغت نسبة الإنجاز لمشروع البطاريق الذي يعتبر أول معرض خارجي للبطاريق في منطقة الشرق الأوسط، إلى 95 %، ومن المتوقع الانتهاء من الأعمال في الموقع الذي سيحتضن 12 بطريقاً من نوع الهمبولت، أوائل أغسطس/آب المقبل.

وعن الحزمة الأولى من المشاريع والتي تتضمن سفاري الفيلة الممتد على مساحة 23.77 هكتار، ومأوى الفيلة والقرية الإفريقية ومعرض وحظائر الفيلة وسفاري الأسود ومساحات مفتوحة ومؤمنة لسلامة الزوار، واستراحات على الطراز الإفريقي وسفاري الأسود المتصل بسفاري العين الحالي، وأيضاً معرض غابات الغوريلا، ومشروع إعادة تأهيل القطط الرملية، فبلغت نسبة الإنجاز فيها 82%، ومن المتوقع انتهاء الأعمال فيها أواخر سبتمبر/أيلول المقبل.

إكثار قط الرمال

أشارت العيسائي إلى 7 مشاريع تقع ضمن الحزمة الثانية، والتي بلغت نسبة الإنجاز فيها 63%، لتنتهي الأعمال فيها خلال ديسمبر/كانون الأول المقبل، وتشمل مركز إكثار قط الرمال، والذي يعد أول مركز متخصص لقط الرمال على مستوى العالم، وبمجموعة تكاثر هي الأكبر عالمياً، وسيتم تخصيصه لرعاية وإكثار القطط الرملية المنتمية للبيئة المحلية، ضمن مركز يراعي حساسية هذا الحيوان الشديدة لعدوى الأمراض التنفسية بالتحكم بحرارة ورطوبة غرف الإيواء المخصصة، ومشروع أرض الكوالا الممتد على مساحته 1650 متراً مربعاً، وسيجد الزائر نفسه في الطبيعة الأسترالية بأشجارها ومبانيها ذات الطابع الخشبي لمشاهدة أظرف الحيوانات المكونة من 6 من الكوالا الأسترالية في معرضين داخليين وخارجيين، ومأوى للحيوانات ومنطقة خدمات.

وأضافت أن الحزمة نفسها تتضمن أيضاً مشاريع مبنى الشامبانزي ومتنزه العين للحياة البرية ومركز رعاية وتأهيل الحيوانات المصادرة، ومحطة وقود للمركبات، أما مشروع تطوير متنزه الزواحف والذي بلغت نسبة الإنجاز فيه 79% فمن المتوقع الانتهاء من الأعمال فيه خلال شهر أغسطس من العام الجاري.