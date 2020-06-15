الإعلان فلكيا عن موعد عيد الأضحى 2020

ومن المتوقع أن يولد هلال شهر ذي الحجة 1441 يوم الاثنين 20 يوليو/ تموز المقبل الساعة 21:33، أي بعد غروب الشمس، ويشاهد مساء الثلاثاء، ليكون الأربعاء 22 يوليو غرة ذي الحجة، وتوافق الجمعة 31 يوليو أول أيام عيد الأضحى المبارك، كما صرح إبراهيم الجروان، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، بحسب صحيفة "الإمارات اليوم".

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وستكون وقفة يوم عرفة يوم الخميس 30 يوليو، ويعتمد الوقت الفعلي على رؤية القمر لشهر ذو الحجة لعام 1441 هـ، وهو الشهر الثاني عشر والأخير من التقويم الهجري.

يشار إلى أن مسؤول كبير في وزارة الحج والعمرة السعودية، صرح لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، بأن السلطات تدرس إلغاء موسم الحج لأول مرة منذ تأسيس المملكة عام 1932، بعد أن تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس "كورونا المستجد" 100 ألف.

ويبلغ عدد الحجاج سنويا نحو 2.5 مليون، وتظهر البيانات الرسمية أن إيرادات المملكة من الحج والعمرة تصل إلى نحو 12 مليار دولار سنويا.

وطلبت السعودية، في مارس/ آذار الماضي، تعليق خطط الحج ووقف العمرة حتى إشعار آخر، وقالت المصادر لوكالة "رويترز" إن بعض المسؤولين ما زالوا يضغطون من أجل إلغاء الحج، الذي من المتوقع أن يبدأ في أواخر يوليو.