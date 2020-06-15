لأول مرة في مصر... تشخيص الإصابة بكرونا من داخل السيارة

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن شركة "برايم سبيد ميديكال"، أطلقت الخدمة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمعامل المرجعية للجامعات.
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وقال المهندس تامر وجيه، رئيس مجلس إدارة الشركة إن الخدمة الجديدة تتضمن ثلاثة أنواع من التحاليل، الأول وهو المسحة عن طريق الأنف وتحليلها عن طريق جهاز پي سي آر المعترف به من قبل هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، أما التحليل الثاني وهو الاختبار السريع "رابيد تست" للأجسام المضادة لفيروس كورونا عن طريق قطرة من الدم، أما النوع الثالث فهو تحليل الدم.
وأوضح أن الشركة على استعداد لفتح 100 مركز خدمي لتلقي العينات عن طريق السيارة عبر الجمهورية إذا تطلب ذلك، بحيث يتم تجميع العينات وإرسالها للتحليل بالمعمل المرجعي للمستشفيات الجامعية.
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