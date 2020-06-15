الملك سلمان يتبرع بالدم 10 مرات ويتلقى الهدية... صور

وقالت صحيفة "سبق" السعودية إن "أحداث الصورة التي نشرتها الدارة على حسابها في "تويتر" تعود إلى عام 2005 حينما كان أميرا لمنطقة الرياض، وذلك احتفالا بــ"#اليوم_العالمي_للمتبرعين_بالدم".

​​واليوم العالمي للتبرع بالدم (World Blood Donor Day)‏ هو يوم يحتفل به في كل عام يصادف تاريخ 14 يونيو/ حزيران، ويهدف إلى توعية الناس ويعمل على زيادة الوعي بمنتجات الدم الآمنة، وبأهمية التبرع بالدم من أجل إنقاذ حياة الآخرين، حيث يوافق هذا التاريخ ميلاد كارل لاندشتاينر مؤسس نظام فصائل الدم ABO الذي حاز بسببه جائزة نوبل واحتفل بهذا اليوم لأول مرة في 2005.