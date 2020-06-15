العراق... "العمليات المشتركة" تعلق على اختراق طائرات تركية للأجواء

ووصفت قيادة العمليات هذا الاختراق بأنه "تصرف استفزازي" وأوضحت: "نستنكر اختراق الاجواء العراقية من قبل الطائرات التركية الذي حصل مساء أمس الأحد، مِن خلال 18 طائرة تركية متجهة باتجاه سنجار - مخمور - الكوير- إربيل، وصولا إلى قضاء الشرقاط بعمق 193 كم مِن الحدود التركية داخل الأجواء العراقية"، بحسب بيان تلقت "السومرية" نيوز نسخة منه.

© REUTERS / FRANCOIS LENOIR

وأوضحت القيادة أن القصف "استهدف مخيما للاجئين قرب مخمور وسنجار"، وأن "الطائرات التركية عاودت الاقتراب من الحدود العراقية حتى ساعة متأخرة من ليلة أمس وهذا التصرف الاستفزازي لاينسجم مع التزامات حسن الجوار، وفق الاتفاقيات الدولية ويعد انتهاكا صارخا للسيادة العراقية".

وطالب البيان بـ "إيقاف هذه الانتهاكات احترامًا والتزاما بالمصالح المشتركة بين البلدين"، داعيا إلى "عدم تكرارها"، ومؤكدا أن "العراق على أتم الاستعداد للتعاون بين البلدين وضبط الاوضاع الامنية على الحدود المشتركة".

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وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت، يوم الأحد، إطلاق عملية "مخلب النسر" العسكرية شمالي العراق ضد تنظيم "حزب العمال الكردستاني".

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان على حسابها في موقع "تويتر": "انطلاق عملية مخلب النسر، وطائراتنا تدمر جحور الإرهابيين فوق رؤوسهم".

ونفذت القوات التركية، في السنوات الماضية، عمليات مكثفة ضد المسلحين الأكراد، الذين تعتبرهم إرهابيين، في كل من العراق وسوريا، قائلة إن "ذلك يأتي ردا على هجمات شنها أو خطط لها عناصر "حزب العمال الكردستاني"، الذي تحاربه تركيا على مدار أكثر من 3 عقود داخل البلاد وخارجها".