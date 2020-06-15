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وأضاف أن "تلك الأخطاء أدت إلى تغييب الكوادر ذات الكفاءة عن ممارسة حقها وواجبها في الترشح والانتخاب والمشاركة في إيصال القيادات الكفؤة لتمثيلها في المواقع الحزبية أو في المؤسسات الوطنية المنتخبة".
كما أوضح الرئيس السوري أنه "لا بد من القيام بأهم إجراء يحفظ المؤسسة الحزبية ويطورها ويقويها، وهو توسيع مشاركة القواعد الحزبية في اختيار ممثليهم لمجلس الشعب".
وكان الرئيس السوري أصدر مرسوما مؤخرا يقضي بإعفاء رئيس الوزراء عماد محمد ديب خميس من منصبه، وتكليف حسين عرنوس بدلا منه، وكلف الرئيس الأسد المهندس حسين عرنوس بمهام رئيس مجلس الوزراء إضافة لمهامه كوزير للموارد المائية، وتستمر الحكومة بأعمالها لحين انتخاب مجلس وزراء جديد.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس السوري يوجه كلمة مكتوبة ويكشف لأول مرة عن "بعض الأخطاء" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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