"سانا": انفجار سيارة مفخخة في مجموعة من مرتزقة الاحتلال التركي ببمنطقة رأس العين في ريف الحسكة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت وسائل إعلام سورية أن سيارة مفخخة انفجرت في قرية "مشرفة رمو" بمنطقة رأس العين في ريف الحسكة الشمالي الغربي، ما أسفر عن وقوع قتلى ومصابين في صفوف الجماعات المسلحة الموالية لتركيا. وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" اليوم الإثنين، أن سيارة مفخخة انفجرت في مجموعة من مرتزقة الاحتلال التركي من التنظيمات الإرهابية في قرية مشرفة رمو المحتلة التابعة لمنطقة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي، ما أسفر عن مقتل 3 إرهابيين وإصابة آخرين.

ووفقا للوكالة، تشهد القرى الواقعة في مناطق انتشار قوات الاحتلال التركي ومرتزقته الإرهابيين بريف الحسكة انفجارات وحالة من الفوضى جراء الاقتتال والتناحر بين مجموعات المرتزقة في الوقت الذي يواصل فيه الإرهابيون انتهاكاتهم ضد أهالي المنطقة.

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