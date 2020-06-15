شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: 90 % من حالات كورونا الحرجة بالرياض ومكة المكرمة والمدينة وجدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت المملكة العربية السعودية، أمس الأحد، تسجيل أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا في يوم واحد منذ ظهورها بعد تسجيل 4233 حالة منها 1735 حالة في الرياض، وكشف متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي أن عدد الحالات المسجلة المؤكدة بالإصابة بفيروس كورونا (كوفيد 19) بلغت 127541 حالة منها 41849 حالة نشطة جميعها بصحة جيدة باستثناء 1855 حالة في العناية الحرجة، مشيرا إلى وصول عدد حالات التعافي إلى 84720 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة 972 حالة. وفق صحيفة الرياض السعودية.

وأوضح الدكتور محمد العبد. العبد العالي أن عدد الفحوص المخبرية التي أجريت حتى يوم أمس بلغت 1106398 فحصا مخبريا.

وأكد أن الحالات الحرجة تواصل الارتفاع في المملكة، مشيرا إلى أن 90 % منها يتركز في أربع مناطق تشمل الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية بالإضافة لمحافظة جدة، لافتا إلى أن معدل نمو الإصابات في المملكة عاد للارتفاع بعد أن انخفض عن 1 في شهر مايو بسبب المخالطة الاجتماعية.

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وقال: نحن أمام مسارين الأول ارتفاع الحالات إذا لم يلتزم أفراد المجتمع بالتعليمات وواصلوا عدم التقيد بالاحترازات. والثاني التمسك بالسلوكيات الصحية وتطبيق المباعدة الاجتماعية والعودة بحذر وهذا سيساهم في العودة لانخفاض تسجيل الحالات.

وكشف العبدعن إطلاق تطبيق «تباعد» بالتعاون مع هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن المشاركة فيه اختيارية، لافتا إلى أن جميع المعلومات آمنة وسرية وستساهم مشاركة المجتمع في الحد من انتشار الفيروس والسيطرة عليه حيث يقوم التطبيق بارسال رسائل تنبيهية للمخالطين لأي حالة مؤكدة مما يدعم خطط الوقاية ويساهم في الاكتشاف المبكر.

وأكد أن جميع أقسام الطوارئ في المستشفيات في كافة المناطق تعمل بكفاءة واقتدار في استقبال حالات كورونا وغيرها من الحوادث والأمراض التي تستدعي التدخل السريع وتقدم الخدمات العلاجية على أعلى مستوى، مشيرا إلى أن الطاقة الاستيعابية لها قدرة على التعامل مع الجائحة بكفاءة واقتدار، داعيا الجميع للمشاركة والمساهمة في التبرع بالدم مؤكدا على أن بنوك الدم تتخذ كافة وسائل السلامة لضمان سلامة المتبرعين، لافتا إلى أن كل متبرع بالدم يساهم في إنقاذ 3 أشخاص من المرضى.