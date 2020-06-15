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قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 14 فلسطينيا من الضفة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الاثنين، سبعة فلسطينيين من رام الله وطولكرم، ونابلس، سلفيت، وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال اعتقلت شابين بعد أن داهمت منزليهما فى قرية بيتين شرق مدينة رام الله، كما اعتقلت طالب في جامعة بيرزيت من بلدة كوبر شمال المدينة.

وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية كفر نعمة غرب رام الله، كما اعتقلت قوات الاحتلال، مواطنين من مدينة طولكرم بعد أن داهمت منزليهما، كما اعتقلت شاب من قرية برقة شمال غرب المدينة، بعد أن داهمت منزل عائلته وعبثت بمحتوياته.

وفي سلفيت، اعتقلت قوات الاحتلال شاب من بلدة الزاوية غرب سلفيت أثناء مروره على حاجز عسكري قرب بلدة قراوة بني حسان، كما داهمت منزله فجر اليوم وعبثت بمحتوياته.
وفي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي سبعة مواطنين من بلدة الطور في القدس المحتلة، واعتدت بالضرب على أحدهم وعائلته.

 

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