عملية "المخلب-النسر".. تدمير 81 هدفا لـ"بي كا كا" الإرهابية

أنقرة / الخليج 365

وزارة الدفاع التركية:

-استخدمنا خلال العملية شمالي العراق ذخائر محلية الصنع

-أظهرنا مراعاة كبيرة خلال تخطيط وتنفيذ العملية لحماية أرواح المدنيين وأملاكهم

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الإثنين، تدمير 81 هدفا لمنظمة "بي كا كا" الإرهابية شمالي العراق، في إطار عملية "المخلب-النسر".

جاء ذلك في بيان نشرته الوزارة عبر تويتر، بشأن استهداف مواقع في سنجار وقرجيك وقنديل والزاب وأفشين باسيان وهاكورك، يتخذها الإرهابيون قواعد لهم شمالي العراق.

وأكدت الدفاع أنه تم تدمير 81 هدفا، تشمل كهوفا ومخابئ وتحصينات لإرهابيي "بي كا كا"، مشيرة إلى أن المقاتلات عادت إلى قواعدها في تركيا سالمة عقب تنفيذ مهامها.

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وأشارت أن العملية، التي أسفرت عن خسائر كبيرة للتنظيم الإرهابي، استخدمت فيها ذخائر محلية الصنع.

وأوضحت أنها راعت، خلال تخطيط وتنفيذ العملية، حماية أرواح المدنيين وأملاكهم، لافتة إلى أن القوات المسلحة التركية ستواصل بحزم مكافحة الإرهاب حتى تحييد آخر إرهابي.

وفي وقت متأخر من ليل الأحد/الإثنين، أطلقت القوات المسلحة التركية، عملية "المخلب-النسر" العسكرية ضد منظمة "بي كا كا" الإرهابية شمالي العراق.

وقالت وزارة الدفاع: "انطلقت عملية المخلب-النسر، وطائراتنا تدمّر جحور الإرهابيين فوق رؤوسهم".

كما هنأ وزير الدفاع التركي "خلوصي أكار" طياري سلاح الجو، العائدين إلى قواعدهم العسكرية بعد ضرب أوكار إرهابيي "بي كا كا" شمالي العراق، على تكلل العملية بالنجاح.

جدير بالذكر أن منظمة "بي كا كا" الإرهابية، تتخذ من جبال قنديل شمالي العراق، معقلا لها، وتنشط في العديد من المدن والبلدات وتحتل عددا كبيرا من القرى في المنطقة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.