وزير الدفاع التركي يهنيء الطيارين بنجاح عملية "المخلب-النسر"

أنقرة/ الخليج 365

هنأ وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الإثنين، طياري سلاح الجو بنجاح عملية "المخلب-النسر" العسكرية شمالي العراق.

وعبر جهاز اللاسلكي، وجّه أكار كلمة للطيارين العائدين إلى قواعدهم العسكرية بعد ضرب أوكار إرهابيي "بي كا كا" شمالي العراق.

وقال أكار: "لقد تكللت عملية المخلب - النسر بالنجاح بفضل تضحياتكم وبطولاتكم"، مؤكدا تدمير أوكار الإرهاب خلال العملية.

وأضاف: "تدمرت أوكار الإرهابيين التي كانوا منها ينفذون استفزازاتهم ضد بلادنا وشعبنا ومخافرنا وقواعدنا العسكرية، ويحاولون انطلاقا منها شن هجمات إرهابية".

Advertisements

وتابع الوزير: "لذا نهنئكم جميعا، ونفخر بكم، وبالنيابة عن نفسي وعن رئيس الأركان وقادة القوات نهنئكم على ما قدمتموه، الوطن ممتن لكم".

بدورهم أعرب الطيارون عن شكره لوزير الدفاع، قائلين: "نحن القوة الضاربة للقوات الجوية مستعدون دائما لانجاز المهام الموكلة إلينا".

وفي وقت متأخر من ليل الأحد/الإثنين، أطلقت القوات المسلحة التركية، عملية "المخلب-النسر" العسكرية ضد منظمة "بي كا كا" الإرهابية شمالي العراق.

وقالت وزارة الدفاع: "انطلقت عملية المخلب-النسر، وطائراتنا تدمّر جحور الإرهابيين فوق رؤوسهم".

جدير بالذكر أن منظمة "بي كا كا" الإرهابية، تتخذ من جبال قنديل شمالي العراق، معقلا لها، وتنشط في العديد من المدن والبلدات وتحتل عددا كبيرا من القرى في المنطقة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.