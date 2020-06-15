عبدالإله مؤمنة يدرس تقديم استقالته من رئاسة الأهلي

كشفت تقارير صحفية أن عبدالإله مؤمنة، رئيس النادي الأهلي ، يدرس تقديم استقالته، في ظل العديد من الأزمات التي تواجه ”الراقي“ خلال الفترة الماضية.

وفاز مؤمنة برئاسة النادي الأهلي، في شهر فبراير الماضي، بـ“التزكية“، ليخلف أحمد الصائغ، الذي صدر قرار بسحب الثقة منه، على خلفية بعض الوقائع والاتهامات المقدمة ضده من الأمير منصور بن مشعل، المشرف على فريق الكرة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”الوطن“ السعودية، فإن مؤمنة يفكر بشكل قوي، في تقديم استقالته من منصبه، إذا لم يكن هناك دعم، يلبي احتياجات النادي، خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت الصحيفة أن من أبرز الأسباب وراء دراسة هذا القرار هو تدخل أحد المستشارين السابقين في عمل الإدارة بالتفاوض مع اللاعبين؛ ما يكلف النادي ميزانية تحت مسؤولية الإدارة دون أي تكفل من أي طرف آخر، وستكون إدارة مؤمنة هي المتحملة لجميع العقود.