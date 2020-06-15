الشباب يتعاقد مع الربيعي

أعلن نادي الشباب السعودي، اليوم الاحد، تعاقده مع لاعب المنتخب السعودي لدرجة الشباب ونادي الأخدود، عبد الله عوض الربيعي.

ولم يعلن نادي الشباب عن قيمة ومدة التعاقد.

ونشر نادي الشباب السعودي تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر جاء فيها: “وقعت إدارة نادي الشباب السعودي لكرة القدم عقداً احترافياً مع عبد الله عوض الربيعي، لاعب المنتخب السعودي لدرجة الشباب ونادي الأخدود وذلك بعد أن اتفقت مع إدارة نادي الاخدود على انتقال اللاعب بداية من الموسم الرياضي المقبل”.

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وأضاف: “قدمت إدارة النادي شكرها وتقديرها لرئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الأخدود وذلك للتعامل الرائع والمثالي متمنية في الوقت ذاته التوفيق للاعب في مسيرته الرياضية المقبلة مع الشباب”.

يذكر أن دوري كاس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين) متوقف حالياً بسبب فيروس كورونا، وأعلن الاتحاد السعودي استئناف الدوري يوم 4 أغسطس (آب) المقبل.

ويحتل الشباب المركز الثامن برصيد 31 نقطة.