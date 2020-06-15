أبرز مباريات “الإثنين” 15 يونيو

تبدأ اليوم الجولة 29 من الدوري الإسباني، حيث تُلعب مباراتان، بينما تقام مباراة في الدوري البرتغالي ، و فيما يلي أبرز مباريات اليوم الإثنين 15 يونيو : الدوري الإسباني 20:30 ليفانتي x إشبيلية 23:00 ريال بيتيس x غرناطة الدوري البرتغالي 21:00 ماريتيمو x جل فيسنتي

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