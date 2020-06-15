«تقويم التعليم» تُعلن فتح التسجيل في اختباري قدرات الجامعيين وكفايات اللغة الإنجليزية

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أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، فتح التسجيل في اختباري قدرات الجامعيين وكفايات اللغة الإنجليزية، عبر مقرات الاختبارات المحوسبة.
وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أشارت هيئة تقويم التعليم، في بيان لها، إلى أن التسجيل متاح بدءًا من تاريخ 22/10/1441هـ الموافق 14/6/2020م.
وأضافت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أنه يمكن التسجيل في اختباري قدرات الجامعيين وكفايات اللغة الإنجليزية، من خلال الرابط التالي (https://e-services.qiyas.sa).
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