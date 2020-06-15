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بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم الاثنين، تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس، على جميع منشآت القطاع الخاص من الساعة الـ12 ظهرًا إلى الساعة الـ3 مساءً.
ويستمر حظر العمل تحت أشعة الشمس حتى الـ15 من سبتمبر؛ وذلك في إطار حرص الوزارة على الحفاظ على سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص، والتزامها بتوفير بيئة عمل صحية وآمنة للعمالة، وتجنيبهم ما قد يسبب لهم المخاطر الصحية؛ وفق اعتبارات السلامة والصحة المهنية.
ودعت الوزارة أصحاب العمل إلى ضرورة تنظيم ساعات العمل ومراعاة ما نص عليه القرار.
كانت هذه تفاصيل خبر اعتبارًا من اليوم.. بدء تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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