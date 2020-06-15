شكرا لقرائتكم خبر عن «المسند» يتوقع هطول أمطار على مرتفعات عسير والباحة خلال الساعات المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، أنه لا تزال التوقعات المطرية باقية على أجزاءٍ من مرتفعات عسير والباحة اليوم الاثنين.

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وقال “المسند” في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”: “اليوم الاثنين ما زالت التوقعات المطرية باقية على أجزاءٍ من مرتفعات عسير والباحة“.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بحبات من البَرَد، ورياح نشطة على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى مرتفعات مكة المكرّمة، في حين يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على شرق وجنوب شرق المملكة والسواحل الشرقية والغربية للمملكة.