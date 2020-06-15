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إحصائية تكشف عن أعداد الهجمات الإلكترونية المستهدفة لهواتف المواطنين بالمملكة

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هاشم هاشم 0 تبليغ

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت إحصائية أجرتها شركة “كاسبرسكاي” عن أعداد الهجمات الإلكترونية التي استهدفت هواتف المواطنين في المملكة خلال النصف الأول من العام الجاري (من يناير إلى مايو).

 ووفقاً لـ”الجزيرة” أوضحت الإحصائية التي نشرتها الشركة أن عدد الهجمات بلغت 157,475 هجومًا الكترونياً.

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 وأضافت الشركة أن البيانات تشير إلى أن الإغلاق الناجم عن الأزمة الصحية الراهنة المتمثلة في انتشار “كوفيد 19” ، لم يُحدث تأثيرًا خاصًا في مشهد التهديدات بالمملكة.

وارتفعت أعداد الهجمات في المتوسط بنحو 35,000 هجوم بالمملكة في حين بلغت أعداد الهجمات في مصر 220,000، وفي دولة الإمارات 70,000 هجومًا في الشهور الخمسة الماضية، ثم الكويت (20,000) فسلطنة عُمان(15,000)

وأكدت أنه مع تزايد تأثير الأجهزة المحمولة، يتزايد بسرعة الدور الذي تلعبه الهواتف الذكية في العمليات التجارية والحياة اليومية، ما يدفع المجرمين الإلكترونيين إلى زيادة اهتمامهم بكيفية توزيع البرمجيات الخبيثة والاستفادة من نواقل الهجمات المستخدمة، ما يزيد من وتيرة نشاطهم في أوقات الأزمات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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