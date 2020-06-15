شكرا لقرائتكم خبر عن إحصائية تكشف عن أعداد الهجمات الإلكترونية المستهدفة لهواتف المواطنين بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت إحصائية أجرتها شركة “كاسبرسكاي” عن أعداد الهجمات الإلكترونية التي استهدفت هواتف المواطنين في المملكة خلال النصف الأول من العام الجاري (من يناير إلى مايو).

ووفقاً لـ”الجزيرة” أوضحت الإحصائية التي نشرتها الشركة أن عدد الهجمات بلغت 157,475 هجومًا الكترونياً.

Advertisements

وأضافت الشركة أن البيانات تشير إلى أن الإغلاق الناجم عن الأزمة الصحية الراهنة المتمثلة في انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” ، لم يُحدث تأثيرًا خاصًا في مشهد التهديدات بالمملكة.

وارتفعت أعداد الهجمات في المتوسط بنحو 35,000 هجوم بالمملكة في حين بلغت أعداد الهجمات في مصر 220,000، وفي دولة الإمارات 70,000 هجومًا في الشهور الخمسة الماضية، ثم الكويت (20,000) فسلطنة عُمان(15,000)

وأكدت أنه مع تزايد تأثير الأجهزة المحمولة، يتزايد بسرعة الدور الذي تلعبه الهواتف الذكية في العمليات التجارية والحياة اليومية، ما يدفع المجرمين الإلكترونيين إلى زيادة اهتمامهم بكيفية توزيع البرمجيات الخبيثة والاستفادة من نواقل الهجمات المستخدمة، ما يزيد من وتيرة نشاطهم في أوقات الأزمات.