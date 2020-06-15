وزيرة الصحة المصرية توجه رسالة إلى المصريين بشأن أدوية مصابي "كورونا"

وقالت زايد، في ?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen> تلفزيونية: "ينبغي ألا يتكالب المواطنون المصريون على شراء الأدوية المخصصة لمصابي كورونا، وأن يتركوها للمصابين".

وتابعت قائلة: "الوزارة توفر كل الأدوية لحالات المخالطين والعزل المنزلي والحالات الحرجة".

© REUTERS / GLEB GARANICH

واستمرت زايد، قائلة: "أدعو المواطنين لعدم تخزين الأدوية لتوفيرها لمصابي فيروس كورونا المستجد، فأنا عقدت الأسبوع الماضي لقاء مع الشركات المنتجة للأدية في غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، لتوفير كل الأدوية في السوق المصرية".

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واستدركت، قائلة: "حصلنا على وعود من تلك الشركات على إنتاج أدوية أكثر، وامتثلت تلك الشركات لتلك الطلبات".

وأضافت، قائلة: "لكني أناشد المواطنين بعدم التكالب على الصيدليات وشراء الأدوية بغرض التخزين، من أجل توفيرها للمريض الذي يحتاجها".

وأوضحت وزيرة الصحة والسكان المصرية، أن مبادرة التبرع بالدم لاقت نجاحًا واسعًا بين أبناء الشعب المصري، مضيفة: "شعبنا من الشعوب اللي بتحب التبرع وتحب الخير، التبرع بالدم شيء محمود جدًا، لأن فيه إنقاذ لأرواح الكثير من البشر، لأن إحنا بنعمله بشكل تضامني".