مصر... كشف مصير أموال حاجزي حج السياحة حال إلغاء موسم العام الجاري

ونقل موقع "مصراوي" عن علاء الغمري عضو غرفة شركات السياحة المصرية، قوله بشأن مصير أموال المواطنين الحاجزين لقرعة الحج السياحي.
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وأوضح الغمري أن مبالغ جدية الحجز تختلف وفقًا لكل مستوى، حيث تبلغ للمستوى السياحي 5 نجوم 20 ألف جنيه، وللمستوى السياحي 4 نجوم 15 ألف جنيه وللمستويين (الاقتصادي والبري) 10 آلاف جنيه.
وتطرق الغمري إلى مسألة خسائر الشركات، قائلا إنها "كانت متوقعة وبدأت منذ ظهور كورونا وغلق الشركات أبوابها، موضحًا: "أن الشركات لا تعمل ولديها أعباء كثيرة غير طبيعية وربنا يكون في عون الشركات كون هذا الموقف صعب للغاية ولم يحدث لها قبل ذلك".
يشار إلى أن مسؤول كبير في وزارة الحج والعمرة السعودية، صرح لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، بأن السلطات تدرس إلغاء موسم الحج لأول مرة منذ تأسيس المملكة عام 1932، بعد أن تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس "كورونا المستجد" 100 ألف.
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