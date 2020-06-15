شكرا لقرائتكم خبر عن شفاء 722 حالة مصابة بكورونا فى الكويت.. وارتفاع الإجمالى لـ 27531 متعافيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الصحة الكويتى الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الاثنين، شفاء 722 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التى تعافت وتماثلت للشفاء فى البلاد إلى 27 ألفا و531 حالة، وأضاف وزير الصحة الكويتى - فى بيان صحفى - أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ 722 من فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وكان وزير الصحة الكويتي، قد أعلن أمس الأحد، شفاء 877 حالة من المصابين بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد حتى يوم أمس إلى 26 ألفا و796 حالة.

وكانت بلدية الكويت، اعلنت إغلاق 66 محلا تجاريا في محافظة العاصمة خلال شهر مايو الماضي لمخالفتها الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).وفق الراى .

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وقالت البلدية في بيان لها الأحد، إن فرقها الرقابية حررت 132 مخالفة متنوعة ووجهت عددا من الإنذارات تنوعت ما بين محلات تجارية ومقاه وصالونات ومطاعم وبقالات وأسواق مركزية كما كشفت على 1146 محلا.

وأوضحت أن هذه الجولات الرقابية تندرج في إطار جهودها المبذولة لمجابهة تداعيات الفيروس بناء على قرارات مجلس الوزراء ووزارة الصحة ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها البلدية تجنبا لانتشار المرض.

وذكرت أن الجولات الميدانية التي نفذها مفتشو قسم إزالة المخالفات بفرع بلدية محافظة العاصمة أسفرت عن تحرير 88 مخالفة و35 أمر غلق إداري لمخالفة أنظمة البلدية وقرارات مجلس الوزراء.

وبينت أن إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق تولت غسل وتعقيم 34168 حاوية مختلفة الأحجام وسلالا متحركة ونقل 1653 «دربا» من النفايات الإسكانية و1411 «دربا» من النفايات الإنشائية و1673 «دربا» من نفايات «السكراب» والأثاث المهملة والأشجار.