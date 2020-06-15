شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. استمرار هطول الأمطار فى السعودية وارتفاع الحرارة بالبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة دول الخليج، حالة من التباين فى حالة الجو اليوم الخميس، ويقدم لكم ”الخليج 365”، تقريرا عن حالة الطقس فى دول الخليج اليوم.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بحبات من البرد ورياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، فى حين يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على شرق وجنوب شرق المملكة و السواحل الشرقية و الغربية للمملكة

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وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات فى البحرين ، بأن الطقس اليوم فى مملكة البحرين سيكون حارًا مع تصاعد الأتربة فى بعض المناطق ويكون حسنا خلال الليل.

الرياح: شمالية غربية من 17 إلى 22 عقدة وتصل من 22 إلى 27 عقدة وتقل سرعتها من 12 إلى 17 عقدة أحيانًا خلال الليل، وحذرت الأرصاد من رياح قوية السرعة وأمواج عالية.

ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة أقدام قرب السواحل ومن 3 إلى 6 أقدام فى عرض البحر، درجة الحرارة: العظمى 41 مئوية، والصغرى 30 مئوية، الرطوبة النسبية: العظمى 60 بالمئة، والصغرى 15 بالمئة.

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الامارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة صباحاً شرقاً، ورطبا ليلاً وصباح "الثلاثاء" على بعض المناطق الشمالية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، مثيرة للغبار والأتربة غرباً، حركة الرياح : غربية - شمالية غربية / 18- 30 تصل إلى 42 كم/س أحياناً.

ويكون الموج فى الخليج العربى متوسطا إلى مضطرب .. ويحدث المد الأول عند الساعة 23:07 والمد الثانى عند 41 :21 والجزر الأول عند الساعة 08:14 والجزر الثانى عند الساعة 16:04 .

وفى بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط ..ويحدث المد الأول عند الساعة 30: 17 والمد الثانى عند الساعة 06:59 والجزر الاول عند الساعة 10:49 والجزر الثانى عند الساعة 00:42 .