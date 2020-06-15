شكرا لقرائتكم خبر عن صحة أبو ظبى تطلق خدمة جديدة عبر "الواتساب" لبرنامج العزل المنزلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت دائرة الصحة فى أبوظبى بالتعاون مع مركز أبوظبى للصحة العامة، خدمة جديدة لبرنامج العزل المنزلى عبر تطبيق «واتساب» الخاص بالمركز، حيث تعد هذه الخدمة التى تقدم مجاناً، مصدراً مركزياً للخدمات بالنسبة للمرضى المسجلين فى البرنامج، ومرجعاً للمعلومات الموثوقة والدقيقة فيما يتعلق بإجراءات العزل المنزلى لكل من يحتاجها داخل الدولة، بحسب موقع "الرؤية".

وتتيح الخدمة التى تدعم الرد التلقائى حصول المواطنين والمقيمين على إجابات للأسئلة الأكثر شيوعاً حول فيروس كورونا المستجد، والتوصية الصادرة من دائرة الصحة أبوظبى بشأن عمليات العزل المنزلى على مدار 24 ساعة فى اليوم.

وقال وكيل دائرة الصحة فى أبوظبى بالإنابة الدكتور جمال محمد الكعبي: «ما زلنا نواصل جهودنا فى ظل الأزمة الصحية الراهنة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة أفراد المجتمع فى الإمارة، حيث حرصنا فى دائرة الصحة أبوظبى على توظيف منصة الواتساب، التى تعد من أكثر المنصات الرقمية استخداماً بين الجمهور فى الدولة لتكون حلقة وصل بشكل لحظي».

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من جانبه، قال مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة فيسبوك رامز شحادة: «فى مثل هذه الأوقات الصعبة يستخدم الناس تطبيق واتساب أكثر من أى وقت مضى، للتواصل مع أصدقائهم وعائلاتهم ومجتمعاتهم ودعمهم».

وأكد مدير شركة نوفومايند فى الشرق الأوسط وأفريقيا حسام عامر، أن دائرة الصحة أبوظبى قامت ببناء واجهة برمجة تطبيقات «واتساب» للأعمال، باستخدام منصة نوفومايند «I-AGENT» المقدمة من شركة نوفوميند بصفتها إحدى مزودى حلول الأعمال فى تطبيق واتساب.