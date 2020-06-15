العاهل المغربي يخضع لعملية ناجحة بالقلب

الرباط/تاج الدين العبدلاوي/ الخليج 365

أعلنت السلطات المغربية، أن الملك محمد السادس أجرى الأحد عملية جراحية ناجحة بالقلب، بمصحة القصر الملكي بالرباط.

جاء ذلك في بيان للفريق الطبي المشرف على علاج العاهل المغربي (57 عاما)، نشرته وكالة الأنباء الرسمية في وقت متأخر مساء الأحد.

وأفاد البيان بأن "الإيقاع الأذيني لقلب الملك المغربي، سجل اضطراباً جديداً".

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وأضاف أن "أطباء الملك أوصوا بإزالة هذا الاضطراب عبر استعمال تقنية (الترددات اللاسلكية)، التي أجريت له الأحد، بمصحة القصر الملكي بالرباط".

وأشار البيان إلى أن العملية " تكللت بالنجاح الكامل، على غرار التي أجريت له 2018 بباريس؛ ومكنت من إعادة انتظام إيقاع نبض القلب إلى وضعه الطبيعي".

وكان العاهل المغربي، قد أجرى في فبراير/شباط 2018، عملية جراحية بالعاصمة الفرنسية باريس، بعد اكتشاف وجود خلل في إيقاع نظم القلب لديه.



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