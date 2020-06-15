رقع يا مرقع!

ليس شيء أجمل من أن يستقل المفكر بفكره وشخصيته، وتكمن هذه الشخصية في القوة العلمية، والشجاعه الفكرية، في طرح الرأي دون تردد!

صاحب الفكرة الذي يطرح فكرته، وهو مقتنع بها تماماً، حتماً سيدافع عنها بكل ما أوتي من قوة علمية، حتى وإن خالفت السائد وعارضته، مادام معتقدا أنه على الحق ويدور معه حيث دار ومال، وإذا حصل لبس في فهم فكرته، وضّح ذلك اللبس بكل هدوء، ولا يلتفت عن مدى رضا المخالف مادام أنه فهم مقصده ومغزاه، وهدفه ومرماه!

هذا هو مبدأ صناع الأفكار، الذين يصنعون أفكارهم بأنفسهم، ويقيمونها من بنيات أفكارهم، وغالباً مبتغاهم نصرة الحق!

وأما الذي يناقض نفسه في فكرته؛ لمجرد أن جمهوره غضب عليه، بتبريرٍ يُكذِّبُ فيه حديثه الأول، أويناقض محتواه ليرضي جمهوره أو الرأي العام، ويرقع ما يصعب ترقيعه، فهذا ليس من عمل المفكرين !!

إذا كانت الفكرة خطأ من أساسها، أو أخطأ على أحد في عرض أسلوبه، وجب عليه الاعتذار لا المرواغة!

المفكر قابلاً للنقد، متقبلاً للحوار، راجعاً إلى الحق إذا أخطأ، ثابتاً إذا رأى نفسه أنه على الحق!

كتبه: أيمن الحربي