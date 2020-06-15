النفط الليبي… التوسع الإقليمي… إعاده الامبراطوريه العثمانيه .. احلام اليقظه لاردوغان

تركيا ما زالت تحلم بإعادة الامبراطوريه العثمانيه التي سلبت خيرات العرب والمسلمين وقامت بقتل الالاف من المسلمين في الشرق والغرب وفي مصر والحجاز للاستيلاء على السلطه وفرض الولاء بالقتل والتعذيب وحرمان الشعوب من ثرواتها الطبيعيه ، إلى الآن واردوغان يحاول ان يستعيد تلك الامجاد الاستعماريه الى جانب التوسع الاقليمي والاستيلاء على النفط والغاز الليبي تلك احلام تراود اردوغان في اليقظه وفي المنام، تركيا لا تخفي تلك الاطماع ولاتخجل من التصريح بها الآن وما يحدث في ليبيا واردوغان نفسه لا يخفي تلك الاطماع بل انه يصرح بها ويكشف عن اطماعه وحرصه على احتلال ليبيا تحت مزاعم مساعدة الشعب الليبي ويتمسك بمدينه سرت ومحيطها بسبب وجود ابار الغاز والنفط، تركيا لا تخجل .. وعلى جميع الاصعده تصريحات متعدده لاردوغان ولوزير الطاقه التركي الذي يصرح بان تركيا تبدا في عمليات التنقيب عن النفط في ليبيا و قد اعدت تركيا العده من جنود ومرتزقه واسلحه ومعدات عسكريه مختلفه ليست للدفاع عن ليبيا ولكن للاستيلاء على خيرات الشعب الليبي من النفط والغاز وما يستجد من ثروات يتم اكتشافها وقت التنقيب ، تصر يحات اردوغان التي لاتتوانى عن ذكر اهمية العمليات العسكريه التي تقف وراءها انقره وتقوم بتقديم كل انواع الدعم للمرتزقه والمليشيات المسلحه للسيطره على القواعد العسكريه التابعه للجنرال حفتر.. مثل قاعده الجفره الجويه وحتى يصبح التدخل رسمي وقانوني يتم عقد المعاهدات ومذكرات التفاهم بين تركيا وحكومه السراج وقد تم تحديد سبعة مناطق لاطلاق عمليات التنقيب عن البترول الليبي واكد ذلك وزير الطاقه التركي من خلال الحصول على تراخيص التنقيب عن النفط والغاز وانتاجه في ليبيا في اطار الاتفاقات التي وقعها الطرفين.

الجهود التركيه تتجلى ايضا في افشال اي مبادرات للسلام او وقف القتال أياً كان مصدر تلك المبادرات.. الامم المتحده او دول المنطقه او الجامعه العربيه والتي تدور كلها حول حل المشكله سلميا وانهاء الصراع… وكانت اخر تلك المبادرات ما قامت به مصر من طرح مبادره تهدف الى وقف اطلاق النار واحلال السلام وطرد الميليشيات والمرتزقة .

سيطره تركيا على النفط الليبي تُحقق مآرب لاردوغان بتحسين علاقاته مع الدول الاوربيه وامدادها بالنفط ومحاوله ممارسه الضغط النفطي للحصول على التأييد السياسي في المحافل الدوليه كما انه يسعى إلى تصدير النفط الي اوروبا واعاده ترسيم الحدود البحريه مع بعض الدول الاوربيه طبقا لتوسعاته، ويحاول اردوغان الحصول على التأييد الامريكي للمضي في تنفيذ مخططاته، وامريكا لايهمها مستقبل الشعب الليبي ولا استقرار ليبيا او المنطقه كلها بقدر ما يهمها مصالحها خاصه بعد ان تراجعت انتصارات الجنرال حفتر ومُني بعده هزائم الغت كل الانتصارات التي حققها من قبل واعادته الى الشرق الليبي .

يستعين اوردغان بالمرتزقه من افريقيا ومن سوريا الى جانب بعض الوحدات الخاصه من الجيش التركي وتقوم روسيا بنقل المرتزقه السوريين، وروسيا تهدف الى جعل ليبيا سوريا جديده ومساعدة تركيا ، وتدّعي بمساعده حفتر ايضا أملاً في اقتسام الذهب الثمين وهو النفط والغاز الليبي .

كتبه: سهيل السهيل