شكرا لقرائتكم خبر عن اكتمال مشروع البوابات الجديدة بجسر الملك فهد.. وإطلاق الدفع الآلي للرسوم قريباً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، الرابط بين المملكة والبحرين، عن اكتمال مشروع البوابات الجديدة بعد إزالة البوابات القديمة بالجانب السعودي ضمن تنفيذها خطة تطوير وتحسينات شاملة لجميع مناطق الإجراءات بالجانبين خلال فترة توقف السفر الحالية، بسبب جائحة فيروس «كورونا» المستجد.

وأوضحت المؤسسة أن العمل جارٍ لإطلاق المرحلة الأولى من الدفع الآلي الشامل في بوابات الرسوم.

ونشرت المؤسسة مقطع فيديو عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي عن الأعمال الكبيرة المنفذة في البوابات الجديدة، وصيانة بعض المرافق بمنطقة الإجراءات الرسمية، التي تأتي استعدادًا وتجهيزًا للسماح بالتنقل بين المملكتين عند إعلان الجهات المعنية تفاصيل هذا القرار المرتقب.

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وأكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة المهندس عماد المحيسن، أن الخطة تضمنت إعادة سفلتة وتخطيط جميع مناطق السفر، وإجراء الصيانة الشاملة لجميع كبائن الإجراءات، والبدء في تشغيل كبائن دفع الرسوم الجديدة بالجانب السعودي، وتعقيم وتطهير المباني والمرافق، ومسارات المركبات والشاحنات وفق جدول زمني.