شكرا لقرائتكم خبر عن معهد التمويل الدولي: ديون الأسر السعودية الأقل بين دول العالم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت بيانات رسمية صادرة من معهد التمويل الدولي أن ديون الأسر السعودية الأقل بين أكبر الاقتصاديات العالمية.

ووفقاً لـ”الوطن”، بلغت ديون الأسر بالمملكة 11.8% فقط من بين ديون الأسر العالمية، بمبلغ قدره 94 مليار دولار، مقابل إجمالي الناتج المحلي البالغ 2.97 ترليون دولار، في حين تجاوزت ديون الأسر العالمية 47 تريليون دولار، تمثل 60% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتُشكل الأسواق الناشئة والأسواق شبه الناشئة غالبية الديون المتراكمة، مع حقيقة أن الأسر في دول الصين وكوريا الجنوبية وتايلاند والبحرين والكويت ولبنان وعمان وماليزيا وتونس سجلت قفزة بأكثر من 15% في نسب الديون. ومن بين 53 دولة ناشئة وشبه ناشئة يوجد فقط 9 دول شهدت هبوط ديون الأسر منذ عام 2007 وحتى الآن.

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وتعد ديون الأسر هي الدين المشترك لأفراد الأسرة الواحدة، والدين يشمل تلك الخاصة بالعقارات والاستهلاك، فضلا عن ديون مخصصة لتعليم الأبناء وتلك الخاصة بالسيارات وبطاقات الائتمان.

فيما بلغت القروض الاستهلاكية الشخصية بالمملكة بنهاية العام الماضي نحو 352.5 مليار ريال، مقابل 336.6 مليار ريال بنهاية عام 2018، مسجلة زيادة 4.7% بما يعادل 15.9 مليار ريال.