شكرا لقرائتكم خبر عن إحصائية: المملكة الأقل تسجيلاً لحالات الوفاة بين الدول المُنتشر بها فيروس «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت إحصائية حديثة بشأن أعداد الوفيات بفيروس كورونا المستجد حول العالم أنه على الرغم من أن المملكة تحتل المرتبة الـ16 على مستوى العالم من حيث انتشار الفيروس وعدد الإصابات المسجلة، إلا أنها الأقل تسجيلاً لعدد الوفيات- ولله الحمد-.

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وأوضحت الإحصائية أن المملكة الأكثر ارتفاعاً في نسبة الشفاء من الفيروس، كما بلغ عدد الوفيات بالمملكة 972 من مجموع 127541 إصابة، وذلك بمعدل 28 وفاة في كل مليون نسمة- وفقاً لـ” الوطن”-.

وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الأولى من حيث عدد الوفيات لتسجل 117538 حالة ، تليها البرازيل 42802 حالة وفاة .

وجاءت روسيا الاتحادية في المرتبة الثالثة لتسجل 6948 حالة وفى المرتبة الرابعة الهند بـ9206 وفى المرتبة الخامسة المملكة المتحدة 41662 حالة ، واسبانيا 27136 ، وإيطاليا 34301 ، وبيرو التي سجلت 6498 وإيران 8837 حالة ،و ألمانيا 8867 وتركيا 4792.