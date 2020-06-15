شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه مهم من «الصحة» لمن يشعر بأعراض «كورونا» أثناء فترة منع التجول والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضحت وزارة الصحة أنه في حال الشعور بأعراض فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” مثل ارتفاع درجة الحرارة وأعراض تنفسية، فإنه يلزم التوجه مباشرة إلى أقرب عيادة تطمن بدون موعد مسبق. Advertisements وأضافت في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع ” تويتر” أنه يمكن استخدام “إذن طبي طارئ” من تطبيق توكلنا للذهاب إلى العيادة أثناء فترة منع التجول. للاطلاع على مواعيد عيادات تطمن ومواقعها (أضغط هنا)

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